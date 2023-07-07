Britney Spears, NBA yıldızının korumasından tokat yemiş

ABD’li pop yıldızı Britney Spears, NBA yıldızı Victor Wembanyama’nın koruma ekibindeki birinin kendisine vurduğunu söyledi.

Fotoğraf: Britney Spears – Victor Wembanyama /Reuters-AA

Babası Jamie Spears​’ın kendisi üzerindeki 13 yıllık vasiliğinin kaldırılması için verdiği hukuki mücadeleyi kazanan Spears, hayatında yeni bir sayfa açmıştı.

Yeni döneminde de pek çok kez basında yer alan şarkıcı, son olarak Fransız basketbolcu Victor Wembanyama’yla yaşadığı ‘şiddet’ olayıyla gündeme geldi.

‘Tebrik etmek istemiştim’

Las Vegas kentindeki bir restoranda karşılaştığı NBA yıldızıyla fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen Spears, basketbolcunun yanına yaklaştığı sırada koruma ekibinden bir kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.

“Yanına gidip başarısı için onu tebrik etmek istemiştim” diyen Spears, NBA yıldızının korumasının yüzüne bakmadan elinin tersiyle kendisine vurduğunu, sarsıntıyla yere düştüğünü ve gözlüğünün kırıldığını aktardı.

Spears, çok fazla travmatik olay yaşadığını ama bu yaşadığı duruma hiç hazırlıklı olmadığını belirtti.

Kendisinin de hayranlarının yanına sürekli geldiğini söyleyen şarkıcı, hiçbir korumasının onlara vurmadığının da altını çizdi.

‘Durup bakmadım’

Wembanyama, yerel bir haber muhabirine açıklamasında ne olduğunu görmediğini ama güvenliğin Spears’ı ittiğini söyledi: “Ne olduğunu görmedim çünkü düz yürüyordum ve durmadım. Sadece güvenliğin onu ittiğini biliyorum. Ne kadar güçle bilmiyorum ama güvenlik onu itti. Durup bakmadım.”

Öte yandan Las Vegas polisi de olay yerine bir darp soruşturması için çağrıldıklarını doğruladı.