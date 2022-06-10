Eski eşi Britney Spears’ın düğününü bastı

Altı yıldır birlikte olduğu Sam Asghari ile dün evlenen Britney Spears’ın düğününü 55 saat evli kaldığı eski eşi bastı.

Fotoğraf: Instagram/Reuters

Spears geçen yıl kasım ayında babasının 13 yıl süren yasal vasiliğinden mahkeme kararıyla kurtulmuştu. Babasının hayatının pek çok yönden kontrol etmesine neden olan vasilik statüsü nedeniyle Spears evlenemediğini ve çocuk sahibi olamadığını söylemişti.

Dün ABD California’da evlenen çiftin düğününü Spears’ın eski eşlerinden biri bastı.

Instagram’dan canlı yayında düğüne girmeye çalıştığı anları yayınlayan Jason Alexander düğünün yapıldığı evin önündeki güvenliğe ısrarla Spears’ın davetlisi olduğunu söyledi.

“O benim karım, tek karım” diyen Alexander “Ben onun ilk kocasıyım, buraya düğünü basmaya geldim” diye ısrarına devam etti.

Spears ile Alexander 2004’te çoğunlukla sonradan pişmanlığa neden olan, ani bir karar sonucu gerçekleşen evliliklerle meşhur Las Vegas’ta evlenmişti. Evliliklerini 55 saat sonra iptal etmişlerdi. Spears aynı yol dansçı Kevin Federline ile evlenmiş ve çiftin üç yıl süren evlilikte iki çocuğu olmuştu.

Ventura bölgesi polis merkezi açıklamasında gelen izinsiz giriş ihbarı üzerine olay yerine giderek Alexander’ı gözaltına alındığı belirtildi. Hakkında başka bir olaydan tutuklama kararı olan Alexander’ın tutuklandığı bildirildi.