Britney Spears ‘artık acıya dayanamadığını’ söyledi

ABD’li pop yıldızı Britney Spears, Sam Asghari’den ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada ‘artık acıya dayanamadığını’ söyledi.

Fotoğraf: Britney Spears ve Sam Asghari / Reuters (Arşiv)

Spears ve Asghari altı yıllık birlikteliklerinin ardından geçen yıl haziran ayında evlenmişti. Spears, ayrılık kararıyla ilgili düşüncelerini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ifade etti.

Dans videosu paylaşan pop yıldızı, videonun başlığında ayrı yaşadığı kocasının doğum adını kullanarak ‘Herkesin bildiği gibi Hesam ve ben artık birlikte değiliz’ yazdı.

Altı yılın biriyle birlikte olmak için uzun bir süre olduğunu ve bu yüzden de şok olduğunu söyleyen Spears, ayrılık nedenine ilişkin bir şey söylemeyi ‘kimseyi ilgilendirmez’ diye reddederken, ‘bu acıya daha fazla dayanamadığını’ söyledi:

“Çok uzun zamandır güçlü rolü yapıyorum. Instagram’ım mükemmel görünebilir ama gerçeklikten çok uzak ve sanırım hepimiz bunu biliyoruz!!! Gerçekten nasıl hissettiğime dair duygularımı ve gözyaşlarımı göstermeyi çok isterdim ama nedense her zaman zayıf yönlerimi saklamak zorunda kaldım!”

Spears, 2021 yılına kadar 10 yılı aşkın bir süredir kendisini vesayet altında tutan babasına da şu sözlerle seslendi:

“Eğer babamın güçlü askeri olmasaydım, doktorlar tarafından iyileştirilmem için uzak yerlere gönderilirdim!!! Ama aileye en çok o zaman ihtiyacım vardı. Koşulsuz sevilmeniz gerekiyor… koşullu değil! Bu yüzden güçlü kalmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Açıkçası çok iyiyim!”