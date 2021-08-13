Britney Spears’in babası, kızının vasiliğinden çekileceğini açıkladı

ABD’li ikonik pop yıldızı Britney Spears’in babası Jamie Spears, kızının vasiliğinden çekilmeyi planladığını bildirdi.

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Jamie Spears, mahkemeye verdiği dilekçede, ‘vasilikten alınması için herhangi bir neden bulunmadığını ancak Spears’in malvarlığının adli denetimi gibi bekleyen birkaç konunun çözüme kavuşmasının ardından vasilikten ayrılacağını’ söyledi.

Ünlü şarkıcının avukatı Matthew Rosengart ise, gelişmeden memnun olduğunu ancak Jamie Spears’in çekilmek için zaman kaybetmemesi gerektiğini söyledi. AA’nın aktardığına göre Rosengart, “Jamie Spears’in kızının üzerinden milyonlarca dolar kazandığı geçtiğimiz 13 yılı soruşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Britney Spears 2008 yılında zihinsel sağlığından endişe duyulduğu gerekçesiyle hastaneye yatırılmış, malvarlığını, kariyerini ve kararlarını kontrol etmek üzere babasına vasilik verilmişti.

Babasının vasiliğinin iptali için mahkemeye giden Spears, babasını çocuk sahibi olmasını engellemekle ve istemediği halde onu psikiyatrik bir ilaç olan lityum almaya zorlamakla suçlamıştı.

Ünlü şarkıcının talebi 30 Haziran’da reddedilmiş ancak 14 Temmuz’da Britney Spears’e kendi avukatını tutma hakkı verilince şarkıcı babasının vasiliğine karşı yeniden mahkemeye başvurmuştu.

Ünlü şarkıcının bu konudaki hukuk mücadelesini anlatan ‘Framing Britney Spears’ belgeselinin ardından konu ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve ‘Free Britney’ (Britney’e Özgürlük) kampanyasına hayranlarının yanı sıra ünlüler de destek vermişti. ​​​​​​​