Britanya’nın eski başbakanı Boris Johnson, milletvekilliğinden istifa etti

Eski Britanya Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgını döneminde başbakanlık ofisinde düzenlenen partilerle ilgili hazırlanan rapor yayımlanmadan önce milletvekilliğinden istifa etti.

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Johnson, partilerle ilgili soruşturma raporu yayımlanmadan önce milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Rapor henüz yayınlanmadı ancak Johnson’ın raporun bir kopyasını aldığı biliniyor.

Johnson, “Soruşturma komitesinden aldığım bir mektupta, beni parlamentodan uzaklaştırmak için aleyhimdeki davaları kullanmaya kararlı olduklarını açıkça belirttiler” dedi.

Johnson komitenin, parlamentoyu ‘kasıtlı veya sorumsuzca yanlış yönlendirdiğime dair hala en ufak bir kanıt sunmadığını’ öne sürdü.

Öte yandan, Boris Johnson, başından beri komitenin amacının, gerçekler ne olursa olsun kendisini suçlu bulmak olduğunu iddia etti.

Tepki çeken partiler

Britanya’da polis, 2020 ve 2021’de Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından geçen sene başında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Johnson’a kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.

Dönemin başbakanı Johnson, Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından 12 Mayıs’ta özür dilemiş ancak görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Polis soruşturmasının ardından kıdemli müsteşar Sue Gray de partilerle ilgili raporunu yayımlamıştı. Raporda, kısıtlamalarının sürdüğü dönemde başbakanlıkta düzenlenen partilerin çoğunda kuralların ihlal edildiğini bildirmişti.

Raporda, o dönem başbakanlıkta yapılan birçok etkinliğin düzenlenmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret edilerek endişelerini dile getiren personele de saygı gösterilmediği kaydedilmişti.

Johnson, 21 Mart’ta yaptığı açıklamada salgın sırasında başbakanlıkta karantina kurallarını ihlal eden partilere katılımıyla ilgili parlamentoyu yanılttığını kabul etmiş ancak bunu ‘kasıtlı’ yapmadığını savunmuştu.

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