Britanya’nın Almanya büyükelçiliği çalışanı, Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı

Britanya’nın Almanya’nın başkenti Berlin’deki büyükelçiliğinin bir çalışanı, Rusya adına ajanlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

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Almanya’da savcılık, adını sadece ‘David S.’ olarak açıkladığı Britanya vatandaşının Rus istihbaratına en az bir kez belge sızdırdığını, karşılığında da ‘henüz saptanamayan miktarda para aldığını’ aıkladı.

Dün, Berlin’in yakınındaki Potsdam’da tutuklanan bu kişinin ev ve iş yerinde arama yapıldığı belirtildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, AFP’ye, Berlin’in konuyu çok ciddiye aldığını ve yakın bir müttefiki için çalışan birinin Alman topraklarında casusluk yapmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Tutuklamanın, Britanya ve Alman makamlarının ortak çalışması sonucunda olduğunun altı çizildi.

Britanya’nın başkenti Londra’daki Metropolitan Polis Teşkilatı da 57 yaşındaki bir Britanya vatandaşının Almanya’da tutuklandığını doğruladı.

Son yıllarda Almanya ve Britanya’nın Rusya’yla ilişkilerinde gerginlik yaşandı. Britanya, Salisbury’de, 2018’deki, Sergey ve Yulia Skripal’e yönelik sinir gazı saldırısının ardında Rusya’nın olduğunu savundu. Rusya suçlamaları reddetti. Sergey ve Yulia Skripal kurtulmuş ancak bölgede yaşayan bir kadın hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl bir uçuş sırasında zehirlenen Rus muhalif Aleksey Navalni Almanya’da tedavi edilmişti. Moskova, Navalni’nin zehirlenmesinde sorumluluğu olduğunu reddetmişti.