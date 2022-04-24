Britanyalı kadın ABD’li idam mahkumuyla evlendi: Ailesine tatile gittiğini söylemiş

Britanyalı bir kadın, ABD’deki bir idam mahkumuyla evlendi.

Fotoğraf: Instagram

Rebecca Short (26) ve 2008 yılında işlenen iki cinayetten 2010 yılında hüküm giyen Manuel Ovante Jr (35), Arizona eyaletindeki cezaevinde evlendi.

Britanya basınındaki haberlere göre Oxfordshire bölgesinde yaşayan Short, ülkeden ayrılırken ailesine ABD’ye tatile gittiğini söyledi. Florida’daki Disney World’de ve San Francisco kentinde çekilen fotoğraflarını yolladı. 14 Nisan’da, Eyman Hapishanesi’nde çekilen nikah fotoğrafını gönderince de ailesine hayatlarının şokunu yaşattı.

‘Ölüm bizi ayırana dek’

Short, nikahta siyah bir elbise giyerken Ovante, mahkumların giydiği turuncu tulumla törene katıldı. Short’un aldığı düğün pastasının üzerinde, “Ölüm bizi ayırana dek” yazıyordu.

Ovante, mektup arkadaşı bulmak için paylaştığı profilde, hayattan zevk alan, esprili birini aradığını, sadık olduğunu, ‘Bonnie’ adlı bir kızı olduğunu yazdı.

“Bir mektup arkadaşı arıyorum. Umarım benim burada zamanımı daha kolay geçirmemi sağlayacak biri çıkar, bana sürpriz yapar” ifadelerini kullanan Ovante’ye ‘o sürprizi’ kilometrelerce ötede yaşayan Short yaptı.

Mektup arkadaşlığıyla başlayan ilişki onları nikah masasına götürdü.