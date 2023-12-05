Britanya’nın medya denetim kuruluşu Ofcom, çocukların porno sitelerine erişimini engellemek için yüz taraması önerdi.

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Bir ankete göre, Britanya’da ilk kez pornografiye maruz kalan çocukların yaş ortalaması 13. BBC Türkçe’nin haberine göre bu durum endişe yaratıyor.

Ofcom’un raporuna göre Britanya’da yaklaşık 14 milyon kişi, beşte biri ofis saatlerinde olmak üzere, çevrimiçi porno izliyor.

Ancak pornoya erişimin kolaylaşmasının çocuklar için de sonuçları var. Çocuk Komisyonu (Children’s Commissioner) kurumunun bir anketine göre her 10 çocuktan biri dokuz yaşına kadar pornoya maruz kalıyor.

Online Güvenlik Hareketi (Online Safety Act) isimli organizasyon da sosyal medya platformlarının ve arama motorlarının çocukları zararlı içerikten korumasını talep ediyor.

Ofcom, 2025’te yürürlüğe girecek yeni düzenlemelere, firmaların nasıl uymasını beklediğine dair bir özet yayınladı.

Butona tıklamak yetersiz

Yaş kontrolünün yalnızca yetişkin olduğuna dair bir butona tıklayarak olmaması gerektiği kaydedildi.

Uygulanabilecek metotlar arasında şunlar yer alıyor:

*Pasaport ya da kimlik göstermek

*Kullanıcının telefonundaki yaş kısıtının yakın zamanda kaldırılıp kaldırılmadığının kontrol edilmesi

*Kredi kartı kontrolü

*Yaş kanıtlayan dijital kimlik kontrolü

Yüz taramayla yaş tahmin teknolojisi de başka bir alternatif.

Bu sistem kullanıldığında bir kişinin yaşı küçük çıkıyorsa buna ek başka kontrollerin de talep edilebileceği belirtiliyor.