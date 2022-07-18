Britanya’da kızıl saçlılara sinema iki gün boyunca ücretsiz

Sıcak havalar için kırmızı alarm verilen Britanya’da bir sinema salonu zinciri kızıl saçlılara ücretsiz film gösterimi imkanı sunuyor.

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Britanya Meteoroloji Kurumu (Met Office), sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceğini duyurmuştu.

Güneşe karşı daha hassas oldukları bilinen kızıl saçlılar için Showcase sinemalarında bugün ve yarın film izlemek ücretsiz olacak.

Sinema salonlarının internet sitesinden duyurulan uygulamada kızıl saçlıların güneşten korunmak için klimalı sinema salonlarında en son gösterime giren filmleri izleyebileceği belirtildi.

Kızıllar uygulamadan gün için bir gösterim için yaralanılabilecek.