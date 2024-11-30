Britanya'da hekim destekli ötanaziye yeşil ışık

Britanya’da Avam Kamarası hekim destekli intihar (ötanazi) yasa tasarısına yeşil ışık yaktı.

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Tasarı altı ay içinde hayatını kaybetmesi beklenen ölümcül hasta yetişkinlerin kendi yaşamlarına son vermek için yardım almalarına izin verilmesini içeriyor.

Avam Kamarası’nda yaklaşık 10 yıl sonra yapılan ilk oylamadan 330 ‘Evet’, 275 ‘Hayır’ oyu çıktı.

Dört saatten fazla hararetli tartışmaların yaşandığı görüşmede başbakan Sir Keir Starmer ve Muhafazakar Partili Rishi Sunak lehte oy kullanırken, Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch aleyhte oy kullandı.

Euronews Türkçe‘nin aktardığına göre Galler’de de geçerli olacak yasa tasarısını sunan İşçi Partisi Milletvekili Kim Leadbeater ‘ilk engeli aştığını kampanyacılara duyurmanın kendisi için çok büyük bir şey olduğunu’ söyledi.

Leadbeater tasarının ‘dünyadaki en sağlam ve güçlü güvenlik ve koruma şartlarını içerdiğini ve katı uygunluk kriterlerine sahip olduğunu’ savunuyor.

Tasarı şimdi hem Avam hem de Lordlar Kamarası tarafından tartışılacak.

Teklifin yasalaşmadan önce parlamentonun her iki kanadından da onay alması gerekiyor.