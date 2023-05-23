Britanya’da ev alan Türk sayısı en az iki kat arttı

Son beş senede Britanya’da ev alan Türklerin sayısı iki kat artarak 180 bine yaklaştı.

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Londra merkezli emlak yatırım ve yönetim danışmanlık şirketi Allytta’nın CEO’su Neşe Alex Jenkins, 2018’deki söyleşisinde Britanya’dan gayrimenkul alan Türklerin sayısının 85 bin civarında olduğunu söylemişti.

Dünya gazetesinden Emre Ergül’e konuşan Jenkins, son beş yılda Britanya’dan ev alan Türklerin sayısının en az iki kat arttığını söyledi: “Bizim müşteri portföyümüz haricinde, piyasanın önde gelen emlakçıları ile de yaptığımız istişarelerden rakamın 180 bini geçtiğini söyleyebilirim.”

Jenkins, Britanya’ya ilgi duyan Türk yatırımcıların sayısının 6 Şubat depremlerinden sonra arttığına da belirtti: “Eskiden yatırımcılar kira artışı ve konut fiyatlarının değeri ne zaman artar diye sorarlardı. Şimdi ise Türkiye’de emlak fiyatlarının çok arttığından söyleyip, Türkiye’deki yatırımlarını satıp, İngiltere’de alıma devam edeceklerini söylüyorlar. İngiltere ve Türkiye’deki emlak yatırım geri dönüş makası çok açıldı.”