İlan sitesi verisi: Kiralık konutta artış hızı düştü

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) konut kiralarıyla ilgili nisan raporuna göre, yıllık kira artış oranı İstanbul, Ankara ve İzmir’de düştü. Depremde yıkıma uğrayan bazı şehirlerdeyse kiralar iki katını aştı.

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BETAM, ‘sahibinden.com’ sitesinde yer alan verilere göre hazırlanan ‘kiralık konut piyasası görünümü’ raporunu yayımladı.

Rapordan öne çıkanlar şöyle:

*Geçen yılının aynı dönemine göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı yüzde 104,6 artarak 19 bin 888 TL oldu. Satılık konut ilan metrekare cari fiyatları marttan nisana yıllık artış oranı İstanbul’da yüzde 112,6’dan yüzde 94,5’e, Ankara’da yüzde 138,3’ten yüzde 127,8’e, İzmir’de ise yüzde 124,8’den 110,4’e geriledi.

*6 Şubat depreminden itibaren Ankara satılık konut piyasasında gözlemlenen yüksek fiyat artışları devam etti. Ortalama satılık konut metrekare fiyatları İstanbul’da 28 bin 158 TL, Ankara’da 14 bin 49 TL ve İzmir’de 22 bin 727 TL olarak izlendi.

*Reel satış fiyatı üç büyükşehirde arttı. Marttan nisana İstanbul, Ankara ve İzmir’de reel konut fiyat artışı sırasıyla yüzde 1, yüzde 3,8 ve yüzde 1,6 oldu.

Konut talebi endeksinde düşüş

*Konut talebi endeksi Mart’a kıyasla yüzde 13,3 düştü. Bu sert düşüşte 9 günü bulan Ramazan Bayramı tatilinin de etkisi olduğu tahmin ediliyor. Konut piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan konutların satılık ilan sayısına oranı da ülke genelinde ve üç büyükşehirde düştü.

Kira fiyatlarının artış oranı üç büyükşehirde de düştü

*Kiralık ilan metrekare fiyatlarındaki yıllık artış oranları İstanbul, Ankara ve İzmir’de de düştü. Yıllık kira fiyatı artış oranı marttan nisana İstanbul’da yüzde 127’den yüzde 117,4’e, Ankara’da yüzde 199’dan yüzde 192,2’ye, İzmir’de ise yüzde 186,5’ten yüzden 160,9’a geriledi.

*Rapora göre, kiralanan konut sayısı üç büyükşehirde de düştü. Kiralanan konut sayısı İstanbul’da yüzde 16,1 (15 bin 298’den 12 bin 837’ye), Ankara’da yüzde 9,9 (2 bin 571’den 2 bin 316’ya), İzmir’de ise yüzde 17,2 (3 bin 101’den 2 bin 568’e) azaldı.

Deprem bölgesi

*Bekleneceği üzere, deprem felaketi bu illerdeki kiralık konut arzının önemli ölçüde düşmesine sebep oldu.

*Arz ve talep değişimleri bu illerdeki satılık konut fiyatlarını da farklı ölçülerde etkiledi. Bu illerdeki üç aylık birikimli fiyat değişim oranları yüzde 44,7 ve yüzde 111,2 arasında seyretti. Bu illerde konut arzı azalırken talebin artması fiyatların yükselmesine sebep oldu. Gaziantep (yüzde 44,7) ve Osmaniye’de (yüzde 47,3) fiyat artış oranları nispeten düşük oldu. Öte yandan, Hatay (yüzde 101,4), Kahramanmaraş (yüzde 79,5), Malatya (yüzde 85,1) ve Adıyaman’daki (yüzde 111,2) artışlar çok yüksek seviyelerde seyertti. Bu verilere göre Hatay ve Adıyaman’da kira fiyatları üç ay öncesine göre iki kattan daha fazla arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 85 bin 652 olmuştu.