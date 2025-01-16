Britanya'da Demir Çağı'nda yaşamış anaerkil topluluklar keşfedildi

Britanya’nın Dorset bölgesindeki mezarları inceleyen araştırmacılar, Demir Çağı’nda (MÖ 1200-MÖ 550) bölgede anaerkil toplulukların yaşadığını keşfetti.

Fotoğraf: Bournemouth Üniversitesi

Dublin Trinity College ve Bournemouth Üniversitesi’nden araştırmacılar, Dorset bölgesindeki Demir Çağı’na ait mezarların soy ağacını çıkardı.

Bulgularda burada yaşayan toplumların binlerce yıl kadın soyu üzerinden devam ettiği görüldü.

Söz konusu topluluklarda evlilikler veya ölümlerin ardından genelde kadınların bölgede yerleşik kaldığı, erkeklerinse yaşadıkları yerleri terk ederek kadınları takip ettiği tespit edildi.

Bu durum nedeniyle bölge toplumundaki soyağacının genellikle kadınlar üzerinden ilerlediği belirlendi.

Araştırmacılar, mal ve mülk haklarının da yine kadınlar üzerinden gelecek nesillere aktarıldığı değerlendirmesini yaptı.

Nature dergisinde yayınlanan araştırmada kadınların ‘sosyal ve politik açıdan üstün olduğu’ bir toplum bulgusunun antik Avrupa dönemlerinde ilk kez görüldüğü belirtildi.

Diğer yandan önceki genetik çalışmalara dayanarak bu durumun sadece Dorset bölgesiyle sınırlı olmayacağı da eklendi.

Önceki çalışmalarda Demir Çağı Britanya’sı üzerine genetik veri araştırmalarında da Dorset bölgesi kadar büyük bir sonuç olmasa bile benzer bir sosyal örüntünün birçok farklı toplulukta gözlemlendiği açıklanmıştı.