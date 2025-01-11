Araştırma: İnsanlar 44 ve 60 yaşında daha çok yaşlanıyor

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre insanlar, 44 ve 60 yaşlarında daha çok yaşlanıyor.

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Euronews‘ün haberine göre Stanford Üniversitesi’nden bilim insanları bu iki yaşta vücutta belirgin moleküler değişimler olduğunu keşfetti.

Bilimsel çalışma hakemli bilimsel dergi Nature Aging’de yayınlandı.

Araştırmanın yazarlarından genetik profesörü Michael Snyder, bulgulara ilişkin şöyle dedi:

“Zamanla kademeli olarak değişmiyoruz. Gerçekten çarpıcı değişimler var. 40’lı yaşların ortası ve 60’lı yaşların başı, moleküler değişimlerin zirve yaptığı önemli zamanlar ve hangi molekül sınıfına bakarsanız bakın bu doğru.”

Araştırma ekibi yaşlanmanın insan vücudunu moleküler düzeyde nasıl etkilediğini anlamak için 25 ila 75 yaşlarındaki 108 katılımcıdan kan ve biyolojik örnekler aldı ve toplanan numunelerdeki 135 binden fazla molekül ile mikrop analiz edildi.

Bilim insanları yaklaşık 250 milyar veri noktasını birkaç yıl boyunca takip etti, RNA, proteinler, metabolitler ve mikrobiyomdaki yaşa bağlı değişiklikleri haritalandırdı.

Sonuç olarak moleküllerin yüzde 81’inin iki kritik yaşta, yani 44 ve 60’ta değiştiği belirlendi.

Metabolizma, kardiyovasküler sağlık, bağışıklık fonksiyonu hatta cilt ve kas sağlığıyla ilişkili moleküllerin bu dönemlerde arttığı ve azaldığı görüldü.

60 yaşındaki değişimlerin, bağışıklık fonksiyonundaki düşüş ve kronik hastalıklardaki artışla paralel olduğu fark edildi.

Çalışmanın yazarlarından Xiaotao Shen, 44 yaş değişimleri için şu açıklamayı yaptı: “Başlangıçta menopozun kadınlarda 40’lı yaşların ortasındaki değişimleri açıklayabileceğini düşündük. Ancak erkeklerin de bu değişimleri deneyimlediği ortaya çıktı. Bu, oyunda başka, potansiyel açıdan daha önemli faktörlerin olduğunu gösteriyor.”

Araştırma sonuçları kalp damar rahatsızlıkları veya Alzheimer gibi yaşa bağlı hastalıkların neden aniden ortaya çıktığını da açıkladı.

ZME Science’a konuşan Prof. Snyder: “Bu değişiklikleri takip edebilir ve önleyici tedbirler alabiliriz. Örneğin, 40’lı yaşlarda statinlere başlamak kolesterol birikimini azaltabilirken, 60’lı yaşlarınızda daha fazla su içmek ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek böbrek ve bağışıklıktaki düşüşü hafifletebilir.”