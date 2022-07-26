Britanya’da başbakan adaylarının katıldığı TV yayını, sunucunun bayılması sonrası kesildi

Britanya’da başbakanlık için yarışan Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın katıldığı TV yayını, sunucu Kate McCann’in bayılmasının ardından kesildi.

Conservative leadership debate cancelled after presenter faints live on airhttps://t.co/rJmS5kdPc5 pic.twitter.com/BEXxpBbnEV — BBC News (UK) (@BBCNews) July 26, 2022

Talk TV kanalına konuk olan Sunak ve Truss, seçimler öncesi ikinci kez canlı yayında karşı karşıya geldi.

Truss’ın söz aldığı sırada sunucu McCan’in bayılması üzerine yayın kesildi.

Yayının kesilmesinden hemen önce Truss’ın ‘Aman tanrım’ dediği anlara ilişkin görüntüler kameralara yansıdı.

Talk TV yayının kesilmesinin ardından Twitter hesabından sunucunun sağlık durumunun iyi olduğunu ancak tıbbi tavsiyeler doğrultusunda yayına devam etmeme kararı aldıklarını bildirdi.

Adaylar, 7 Temmuz’da Muhafakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson’ın yerini almak için mücadele veriyor.