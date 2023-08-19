Britanya polisinin tarihi eser operasyonunda 2 milyon sterlinlik vazo ele geçirildi

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, 2019’da İsviçre’nin Cenevre kentindeki bir müzeden çalınan ve değeri 3,5 milyon sterlini bulan 3 eserden 2 milyon sterlinlik 15. yüzyıldan kalma tarihi vazonun Londra’da ele geçirildiğini, 3 kişinin bu kapsamda yürütülen davada suçlu bulunduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Londra Metropolitan Polis Teşkilatı

AA’nın polis teşkilatından aktardığına göre, 2019’da Cenevre’deki Uzak Doğu Sanatı Müzesi’nden çalınan üç eserden Çin’deki Ming hanedanı dönemine ait porselen vazo için 2021 yılında Londra’da operasyon düzenlendi.

Vazonun nerede olduğuyla ilgili çalışma 2020’de fiyat belirleme talebiyle bir müzayede evine e-posta gelmesiyle başladı. Vazonun çalınan eser olduğunu anlayan müzayede evi, Londra polisiyle temasa geçti.

E-postanın gönderildiği adresi tespit eden Britanya polisi, burada yaşayan David Lamming’e alıcı gibi yaklaşarak vazoya teklif verdi.

Londra’daki bir otelde satış için buluşan sivil polisler, 450 bin sterlin (yaklaşık 15 milyon lira) karşılığında vazoyu Mbaki Nkhwa’dan teslim alırken, Nkhwa ile kendisini arabasıyla otele getiren Kaine Wright gözaltına alındı.

Daha sonra gözaltına alınan Lamming’in de hem Nkhwa hem de Wright’la sürekli görüştüğün anlaşıldığı belirtildi.

Vazonun 2021’de İsviçre’ye teslim edildiği vurgulanan açıklamada, tutuklanan üç ismin dün Londra’daki Southwark mahkemesindeki duruşmada çalıntı tarihi eserleri satma suçuyla hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu vazonun gerçek değerinin 2 milyon sterlin (yaklaşık 70 milyon lira) olduğu da kaydedildi.