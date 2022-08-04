Britanya parlamentosu TikTok hesabının ömrü bir hafta sürdü: Sebep güvenlik endişesi

Geçen hafta TikTok’a girdiğini duyuran Britanya parlamentosu veri güvenliği gerekçesiyle hesabı kapattı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin haberine göre, hesap, verilerin Çin hükümetinin eline geçme riskiyle ilgili endişelerini dile getiren milletvekillerinin uyarılarının ardından kilitlendi, içerikler silindi.

Kıdemli milletvekilleri geçen hafta, TikTok veri konusunda güvence verene kadar hesabın kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Bir parlamento sözcüsü, “Hesap, parlamentoyla ilgili içerikleri daha genç kitlelere ulaştırmak için bir pilot girişimdi. Üye geri bildirimlerine dayanarak, TikTok pilot hesabını planladığımızdan daha erken kapatıyoruz” dedi.

BBC’ye konuşan TikTok sözcüsü, parlamentonun uygulamanın kullanıcılarıyla bağlantı kuramamasını ‘hayal kırıklığı’ olarak niteledi. Endişelerini dile getiren milletvekillerine güvence vermeyi teklif etti.

TikTok, Çin hükümeti tarafından kontrol edildiğini reddeden Çinli ByteDance şirketine ait.