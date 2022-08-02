Yeni Zelandalı vekillere TikTok uyarısı

Yeni Zelanda’da milletvekilleri, video paylaşım uygulaması TikTok kullanmamaları konusunda uyarıldı.

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Uyarı, Meclis Başkanı Trevor Mallard’dan geldi. Mallard, milletvekillerine özellikle parlamentodaki işleri için kullandıkları telefon ve diğer cihazlarda uygulamayı kullanmamalarını tavsiye eden bir e-posta yolladı.

Mallard’ın mesajında, ”Kullandığınız takdirde cihazlarınızdaki verilere ByteDance (TikTok’un sahibi) ve Çin hükümeti erişebilir. Verilerinizi tehlikeye atmış olursunuz” dendi.

Mesajda, TikTok’u bu riske rağmen kullanmaya devam etmek isteyen vekillerden dikkatli olmaları, kontrol mekanizmalarını çalıştırmaları istendi.

TikTok’taki güvenlik kaygıları ve şirketin Çin devletine yakınlığı ilk kez uyarı konusu olmuyor. 2020’de Donald Trump ABD başkanıyken Çin hükümetine yakınlığını ve güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek yasaklanmasını istemişti.

Yeni Zelanda’da 2020 yılında da milletvekilleri uyarılmış uygulamayı telefonlarından kaldırmaları istenmişti. Polisler gibi resmi kurumlarda çalışan bazı meslek gruplarının işte kullandıkları cihazlarda kullanmaları yasaklanmıştı.

1 milyar takipçisi olan TikTok, iddiaları reddediyor.