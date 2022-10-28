Britanya müzik endüstrisi, ırkçılık karşıtı kanunları uygulamaya başlayacak

Britanya’da 2021 tarihli bir raporun müzik sektöründeki ırk eşitsizliklerini tespit etmesinin ardından Britanya Müzik Endüstrisi Irkçılıkla Mücadele Yasası, 2023’ten itibaren siyah ve etnik azınlıklardan müzisyenleri ve işçileri korumayı amaçlıyor.

Aktivistler, 12 Eylül 2020’de New York’taki George Washington Köprüsü’nden geçerek siyahların polis tarafından öldürülmesi de dahil olmak üzere sistemik adaletsizlikleri protesto etti. (Fotoğraf: Jason D. Little)

Müzik endüstrisindeki ırkçılığı ortadan kaldırmayı amaçlayan yeni davranış kuralları 2023’te yürürlüğe girecek. Black Lives in Music (Müzikte Siyah Yaşamlar), siyah müzisyenler için caz ve klasik alanlardaki eşitsizliği gidermek için oluşturulmuş Birleşik Krallık Müzik Endüstrisi Irkçılık Karşıtı Yasası, sektörün siyah, Asyalı ve etnik olarak çeşitli üyeleri için ücret, katılım ve güvenlikle ilgili konuları kapsayacak.

Bağımsız Standartlar Kurumu tarafından desteklenen kanun, serbest çalışan teknik personelden şirketler için çalışan sanatçılara kadar Britanya’da müzik alanında çalışan herkes için geçerli olacak. Kuruluşlar, herkes için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı, çeşitlilikle katılım için çaba göstermeyi ve zorunlu eğitim, veri toplama ve hesap verebilirlik süreçlerini üstlenmeyi taahhüt ediyor.

Siyahların yüzde 63’ü ırkçılığa maruz kalıyor

Kanun, siyah müzik yapımcılarının yüzde 63’ünün Britanya müzik endüstrisinde ırkçılık yaşadığını tespit eden BLIM’in 2021 raporundan esinlendi ve bu rakam siyah müzik profesyonelleri için yüzde 73’e yükseldi. Ankete katılan 1718 sanatçı ve çalışan taciz, zorbalık, şiddet ve ırkçı söylem deneyimlerini bildirdi. Sonuç olarak, siyah müzik profesyonellerinin yüzde 36’sı zihinsel sağlığının kötü etkilendiğini söyledi.

Siyah müzisyenler yapısal engeller nedeniyle, siyah ve farklı etnik kimliklerden insanların yüksek endüstri pozisyonlarında yeterince temsil edilmiyor ve sektör kuruluşu UK Music tarafından 2021’de yapılan bir ankete göre yönetici pozisyonlarının yüzde 19,9’unu oluşturuyor.