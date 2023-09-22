Britanya, Etiyopya’ya naaşı istenen prensin saçını gönderdi

Britanya, Etiyopya hükümetine 144 yıl önce ölen Etiyopyalı prensin naaşı yerine bir tutam saçını teslim etti.

Prens Alemayehu. Fotoğraf: Vikipedi

Etiyopya Haber Ajansının (ENA) haberine göre 1868’de Etiyopya topraklarına giren ve çıkarken 7 yaşındaki Prens Alemayehu’yu kaçıran İngilizler, kendi topraklarında ölen Prens’in saçlarını 144 yıl sonra bu ülkenin temsilcilerine iade etti.

Etiyopya’dan imparatorluğa ait çok sayıda tarihi eseri kaçıran Britanya defalarca talep edilen naaş yerine prensin bir tutam saçını, bir vakıf aracılığıyla Etiyopya’ya verdi.

18 yaşına kadar Britanya’da yaşayan ve burada ölen Prens Alemayehu, İngilizlere karşı savaşta yenildikten sonra intihar eden İmparator Tewodros’un oğluydu.

Saçla Prens Alemayehu’nun babası İmparator Tewodros dönemine ait bazı küçük parçalar da iade edildi.