Britanya basını: Erdoğan seçilince Avrupa rahat nefes aldı

Britanya merkezli gazete Telegraph, cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu ‘Avrupa rahat bir nefes aldı’ başlığıyla manşete taşıdı.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turununun geçici sonuçlarına göre Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Britanya merkezli Telegraph, seçim sonuçlarını ‘Avrupa derin bir nefes aldı’ başlığıyla manşete taşıdı.

‘Hiçbiri bunu kabul etmeyecek ama…’

Rusya-Türkiye ilişkilerine ve Türkiye’nin sığınmacıları kabul etmesine değinilen haberde şu ifadeler yer alıyor:

*Hiçbiri bunu asla kabul etmeyecek ama Avrupalı liderler, Tayyip Erdoğan yeniden seçildiği için rahat bir nefes alacak. Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi Batı’ya yaklaştırma sözü vermişti. Ancak çok az Avrupalı lider yirmi yıllık Erdoğan iktidarından sonra Türkiye’yi aralarına kabul ederdi.

*Macaristan Başbakanı Viktor Orban, resmi sonuçları beklemeden Erdoğan’ı tebrik etti. Sadece Katar emiri, Orban’dan daha hızlıydı. Avrupa Birliği’nde pek çok düşmanı olan Orban, Erdoğan’ı bir müttefik ve rol model olarak görüyor. Diğer Avrupalı liderler bariz şekilde ‘tebrik konusunda’ daha yavaştı.

‘Erdoğan değerli bir arabulucu’

*Çoğu NATO üyesinin aksine Türkiye, Ukrayna’yı işgal etmesinden dolayı Rusya’yı yaptırımlarla vurmadı. Ancak Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından tahıl taşımasını sağlamak için Putin ve Zelenski’yle bir anlaşma yapan Erdoğan’dı. Erdoğan değerli bir arabulucu rolü üstleniyor. Kılıçdaroğlu, Rusya’ya sırtını döneceğini söylüyordu.

‘Avrupa kültür savaşına girecekti’

*Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın kurduğu otoriter rejimini tersine çevirme ve Avrupa normlarına çok daha yakın bir parlamenter demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne dönme sözü vermişti. Ancak Türkiye’nin uzun süredir askıya alınan AB üyelik sürecini yeniden canlandırma planları, Avrupa’da zar zor gizlenen bir korkuyla karşılanacaktı. Basit bir vize serbestisi bile, ana akım politikacılar Avrupa kültürünün ‘İslamlaştırılması’ üzerine kültür savaşına girecekti.

‘Erdoğan kendini çok faydalı kıldı’

*Avrupa Birliği, demokratik değerler ve insan hakları hakkında güzel şeyler söylüyor. Ancak 2015 sığınmacı krizi sırasında Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapması için Erdoğan’a büyük paralar ödemekte sorun yaşamadı. Türkiye ayrıca, daha fazla nakit karşılığında Akdeniz’den yasa dışı geçiş yapan sığınmacıları geri almayı da kabul etti. Erdoğan’ı beğenmek imkansız olabilir ama kendini çok faydalı kıldı.