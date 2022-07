Britanya bankasıdan ‘cinsiyet kimliği’ uygulamasını beğenmeyen müşterilerine: Hesabınızı kapatın

Britanya bankası Halifax çalışanlarına kendilerine hitap edilmesini tercih ettikleri zamirleri isimliklerinde kullanabilecekleri uygulamasını duyurması sosyal medyada tartışma yarattı.

Fotoğraf: Twitter

İngilizcede üçüncü tekil zamir, Türkçede olduğunun aksine cinsiyete göre değişiyor. ‘O’ anlamındaki ‘She’ kadınlar için, ‘He’ ise erkekler için kullanılıyor. Cinsiyet kimliğine bağlı olarak kendilerine hitap edilmesini tercih ettiklerini belirten (He, she, they) insan sayısı giderek artıyor.

Bankanın Twitter’da ‘Zamirler önemlidir’ mesajıyla duyurduğu yeni uygulamasında yakaya takılan isimliklerden örnek bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta Gemma isminin altında (she/her/hers) yazıyor.

Dileyen çalışanların benimseyebileceği uygulama bazı kesimlerden destek görürken bazı müşterilerde rahatsızlık yarattı. İnsanları yabancılaştırdığını iddia ederek uygulamaya karşı çıkanların yanı sıra bankayı ‘katılmadıkları bir dünya görüşünü kendilerine empoze etmeye çalışmak‘la suçlayanlar da oldu.

Bankanın twitter hesabından uygulamayı eleştirenlere “Dahiliyet, eşitlik ve doğru olanı yapmak için çalışıyoruz. Eğer değerlerimiz size ters geliyorsa hesabınızı kapatabilirsiniz” ifadeleriyle yanıt verdi.

Bankanın rakiplerinden HSBC paylaşımı alıntılayarak “Eşitlik ve dahiliyet meselelerinde pozitif bir adım atarak bizimle yer alan her bankanın ve kurumun yayındayız. İşyerinde herkesin kendisi olabilmesi hayati önem taşıyor” yazdı.