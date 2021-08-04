Brezilya’da Türk firmadan kiralanan jetten uyuşturucu çıktı

Brezilya’da yapılan aramalarda İstanbul merkezli özel bir şirket tarafından İspanyol bir kişiye kiralanan iş jetinde uyuşturucu bulundu.

Fotoğraf: DHA

TC-GVA kuyruk tescilli Gulfstream IV tipi uçak önceki gün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan dört Türk mürettebatla İspanya’nın Malaga şehrine uçtu.

Uçak, Malaga’dan dün havalanarak Brezilya’ya hareket etti. Brazilya’daki Fortaleza Uluslararası Havaalanı’na bu sabah ulaşan uçak daha sonra aynı ülkedeki ikinci durağı olan Ribeirao Preto Havalimanı’na indi.

DHA’nın aktardığına göre bu havalimanında gümrük muhafaza ekipleri tarafından uçakta yapılan aramada valizler içinde uyuşturucu bulundu. Uçakta bulunan iki pilot ile kabin görevlisi ve teknik personelin gözaltına alındığı öğrenildi.

Uçağı kiralayan kişinin ise uçağa hiç binmediği belirtildi. Uçağın bir sonraki sefer noktasının ise Belçika’nın başkenti Brüksel olduğu ifade edildi.