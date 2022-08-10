Brezilya’da maymun çiçeği vakaları nedeniyle maymunlara saldırılar arttı

Brezilya’da, artan maymun çiçeği vakalarının ardından bulaşma endişesiyle birçok maymun öldürülürken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün maymunlarla bağlantılı olmadığını vurguladı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın Brezilya haber sitesi G1’den aktardığına göre, artan maymun çiçeği vakalarından endişelenenlerin, Sao Paulo eyaletindeki Sao Jose do Rio Preto şehrinde bir haftadan kısa sürede 10 maymunu zehirleyerek öldürdüğü belirtildi. Başka şehirlerde de benzer olaylar yaşandığı kaydedildi.

Bulaş insanlar arasında

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, hayvanlara yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını belirterek, virüs nedeniyle insanların hayvanlara saldırmaması gerektiğine dikkat çekti: “İnsanlar, şu anda yaşanan salgında bulaşmanın insanlar arasında olduğunu bilmeli.”

Maymun çiçeği virüsü nedeniyle kaydedilen ilk ölümü 29 Temmuz’da bildiren Brezilya’da 1700’den fazla maymun çiçeği vakası bulunuyor. Ülkede, sarıhumma salgınları sırasında da maymunlara yönelik ciddi saldırılar olmuştu.