Brezilya ve Arjantin, ortak para birimine geçebilir

Brezilya ve Arjantin, ortak bir para biriminin kullanılması dahil daha fazla ekonomik entegrasyon için görüşmelere başladı. Ortak para birimi hedefi, sonrasında Güney Amerika’nın tamamına yayılabilir.

Arjantin Başkanı Alberto Fernandez ve Brezilya Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva

Reuters’ın haberine göre Arjantin’in resmi sitesinde “Borsalarımızın önündeki engelleri aşmayı, kuralları basitleştirip modernize etmeyi ve yerel para birimlerinin kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz” açıklaması paylaşıldı. Aynı açıklamada, Güney Amerika ortak para birimi için de görüşüleceği belirtildi.

Ortak para birimi fikri ilk olarak geçen yıl, Brezilya’nın maliye bakanı Fernando Haddad ve icra sekreteri Gabriel Galipolo tarafından yazılan bir makalede gündeme getirilmiş, Lula’nın seçim kampanyasında bahsedilmişti.

Lula, ilk resmi ziyaretini komşu Arjantin’e yapacak. Bu, eski başkan Bolsonaro’nun talimatıyla 2019’da ayrıldığı Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu’na (CELAC) dönüşüne de işaret ediyor.