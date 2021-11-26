Brezilya Olimpiyat Komitesi’nin eski başkanına ‘oy satın aldığı’ gerekçesiyle hapis cezası

Brezilya Olimpiyat Komitesi’nin 1995-2017 dönemindeki başkanı Carlos Arthur Nuzman (79), 2016’da Rio de Janeiro kentinde düzenlenen oyunlara ev sahipliği yapmak için ‘oy satın aldığı’ gerekçesiyle 30 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Rio Olimpiyat Oyunları’nın organizasyon komitesinin başkanlığını da yapan Nuzman ‘yolsuzluk’, ‘para aklama’ ve ‘vergi kaçırma’ suçlarından hüküm giydi. Nuzman’ın temyiz duruşmaları sonuçlanana kadar tutuklanmayacağı belirtilirken kendisinden ve avukatından konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Mahkeme, Nuzman’ın yanı sıra Rio de Janeiro eyaletinin eski valisi Sergio Cabral, işadamı Arthur Soares ve Rio Olimpik Komitesi Operasyonlar Genel Müdürü Leonardo Gryner’a da hapis cezası verdi.

Bu üç isim ve Nuzman’ın Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin eski başkanı Lamine Diack ve oğlu Papa Massata Diack’a oy karşılığında rüşvet verdikleri iddia edilmişti. Baba Diack dört, oğlu beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rio de Janeiro’nun rakipleri Japonya’nın başkenti Tokyo, İspanya’nın başkenti Madrid ve ABD’nin Chicago kentiydi. Fransa’da yayımlanan Le Monde gazetesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyelerine, 2009’da, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Rio de Janeiro’nun seçildiği oylamadan üç gün önce rüşvet verildiğini yazmış ve 2017 yılında soruşturma başlatılmıştı.