Bozdağ: Devletin asli görevi toplumu sapkın anlayışlara karşı korumaktır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, LGBTİ+ yurttaşları bir kez daha hedef göstererek “Toplumun her bir ferdini, olumsuzluklara karşı, sapkın ve sapık anlayışlara karşı korumak devletlerin ve devleti yönetenlerin asli vazifesidir” dedi.

Bekir Bozdağ. (AA)

Aynı zamanda Şanlıurfa’dan AKP milletvekili adayı olan Bozdağ, partisinin Eyyübiye Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışında konuştu.

Şampanya çıkışıyla gündem olan Bozdağ, bu defa da LGBTİ+’ları hedef aldı:

“Şimdi bakın LGBT’yi, pek çok sapkınlığı meşrulaştırmak, normalleştirmek, milletin tutum ve davranışlarını bu konuda ayrı ayrı yönlere çekmek için nice gayretlerin içerisinde olanlar var. Toplumun her bir ferdini, olumsuzluklara karşı, sapkın ve sapık anlayışlara karşı korumak devletlerin ve devleti yönetenlerin asli vazifesidir.”