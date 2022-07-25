Boynu 90 derece yan duran çocuğun hayatı ameliyat sonrası değişti

Pakistan’da bebekken geçirdiği bir kaza nedeniyle boynu 90 derece yan duran ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan çocuğun hayatı Hintli bir doktor sayesinde değişti.

Fotoğraflar: Instagram

13 yaşındaki Afşin Gül’ün hikayesini BBC aktardı.

Sind eyaletinde yaşayan Gül’ün hayatı yaşıtlarından farklı oldu. Yedi kardeşin en küçüğü Afşin hiç okula gitmedi, yaşıtlarıyla oynayamadı.

Henüz 10 aylık bir bebekken ablasının kucağından düştü ve boynu 90 derece açıyla eğik kaldı.

Anne babası bebeklerini doktora götürdü ancak yalnızca birkaç ilaç ve boynuna destek için bir aparat takılabildi. Durumu giderek kötüleşti.

Annesi tedavisi için paraları olmadığını belirterek “Yürüyemiyordu, yemek yiyemiyor, konuşamıyordu. Sadece yerde yatıyordu ve her şeyine biz yardımcı oluyorduk “diye anlatıyor.

Aynı zamanda serebral palsi rahatsızlığı olan Gül yürümeyi altı yaşında, konuşmayı sekiz yaşında öğrendi Bu da yaşıtlarından daha da geri kalmasına neden oldu.

12 yıl boyunca hayatını acı çekerek evine hapsolmuş şekilde yaşamak zorunda kaldı.

Mart ayında komplike omurga ameliyatlarında uzman Hintli doktor Rajagopalan Krishnan, eğik boynunu düzeltmek için ücretsiz ameliyat etmeyi önerdi.

Dört ay sonra Afşin sonunda yürüyebiliyor, konuşabiliyor ve yemek yiyebiliyor. Ameliyat yaraları iyileşti. Dr. Krishnan her hafta görüntülü konuşarak Afşin’i kontrol ediyor.

Hala okula gidemiyor. Doktoru henüz biraz güçsüz olduğunu ancak zamanla iyileşeceğini söylüyor.

Ailesi Dr. Krishnan’a minnettar, melek olduğunu düşünüyor.

Afşin’in durumunu ‘atlantoaksiyel rotatuar dislokasyon’ adı verilen omurga rahatsızlığı olarak tanımlayan doktoru dünyada muhtemelen ilk vaka olduğunu söylüyor.

Küçük çocuğun durumunun yerel ve dünya basınında haber olması üzerine Hintli doktorla bağlantı kurabilen aile geçen yıl aralık ayında Hindistana gitti.

Asıl boyun ameliyatından önce iki büyük operasyon geçiren Afşin’in saatler süren ameliyatları, akciğerlerinin veya kalbinin durması riskine rağmen başarıyla sonuçlandı.