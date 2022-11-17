Böyle giderse seçim kampanyasına şarkı bulamayacak: Trump’ın başı müzisyenlerle dertte

Önümüzdeki yıl ABD Başkanlık seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıklayan Donald Trump, lansmanda izinsiz kullandığı şarkı yüzünden besteciler tarafından mahkemeye verilebilir.

David Porter, Donald Trump, Isaac Hayes

Donald Trump seçim kampanyasının startını önceki gece Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde verdi. Ama çok iyi bir başlangıç yaptığını söylemek zor. Zira o gece çaldığı ‘Hold on I’m coming’ (Dayanın geliyorum) adlı şarkının iki bestecisinin aileleri Trump’ın kampanyasının bir parçası olmak istemiyor.

‘Hold on I’m coming‘ 1966 yılında yazıldı. Şarkının her iki bestecisi de R&B ve soul müziğinn efsanelerinden. Isaac Hayes 2008 yılında öldü, David Porter 80 yaşında ve hayatta.

İlk tepki Isaac Hayes’in resmi twitter hesabından yapılan açıklamayla geldi. “Bir politikacının müziğinizi kullanmasını durdurmak her zaman kolay bir iş değildir, ancak Donald Trump’ın ‘Dayan Geliyorum’u kullanmamasını sağlamaya kararlıyız” denen açıklamada, ‘yetkisiz kullanımı durdurmak için birden fazla yasal seçeneğin araştırıldığı’ da belirtildi.

Şarkının diğer bestecisi David Porter da ‘izinsiz kullanımla ilgili yasal haklarını kullanacağını’ açıkladı.

Donald Trump’a şarkı vermek istemeyen ilk müzisyenler Hayes ve Porter değil. Kampanyaları ve başkanlığı boyunca Adele, Bruce Springsteen, Elton John, R.E.M., Aerosmith, Panic, Guns N’ Roses, The Rolling Stones, Rihanna ve Leonard Cohen, Tom Petty, Prince gibi müzisyen ve gruplar ya da temsilcileri Trump’la bir arada olmak istemediğini açıklamıştı.