Bowie’nin çöplükte bulunan tablosu 771 bin liraya satıldı

Britanyalı şarkıcı David Bowie’nin, Kanada’da çöplükte bulunduktan sonra 5 Kanada Doları’na (35,66 lira) satılan tablosu açık artırmada 108 bin 120 Kanada Doları’na (771 bin 120 lira) alıcı buldu.

Fotoğraf: Cowley Abbott Müzayede Evi



Ontario eyaletindeki çöplükte bulunan tablo internet üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştı. Merkezi Toronto kentindeki Cowley Abbott Müzayede Evi, 24 Haziran’da sona eren açık artırmaya dünyanın farklı bölgelerinden 50 kişinin teklif veridğini ve eserin Bowie’nin açık artırmada en yüksek rakama alıcı bularak rekor kırdığını açıkladı.

Tablo, Bowie’nin ‘Dead Heads’ diye adlandırdığı 47 tablodan oluşan serinin bir parçası. Hepsinde ‘DHead’ ve yanında Roma rakamıyla kaçıncı olduğu yazıyor. Açık artırmaya çıkarılan tabloda ‘DHead XLVI’ yazıyor, yani serinin 46’ncı tablosu.

Müzayede evinin başkanın Row Cowley, 1997 tarihli tablonun Machar belediyesinin çöplüğünün girişine yakın noktadaki, bağış yapılan bir merkezde, adı açıklanmayan bir kadın tarafından bulunduğunu anımsattı.

Cowley, ayrıca, eserin, aynı seride yer alan ve 2016’da Britanya’da, 22 bin 500 sterline (39 bin Kanada Doları) satılan tablodan sonra en pahalıya satılan eser olduğunu ifade ederek, “Bu bir Bowie eseri için açık artırma rekoru” dedi.