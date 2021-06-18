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Yaramazlara biraz batar!

David Bowie’nin çöplükte bulunup 5 Kanada Doları’na satılan tablosu açık artırmada

Britanyalı şarkıcı David Bowie’nin, Kanada’da çöplükte bulunduktan sonra 5 Kanada Doları’na satılan tablosu açık artırmada.

Fotoğraf: Cowley Abbott Müzayede Evi

Ontario eyaletindeki çöplükte bulunan tablo internet üzerinden açık artırmaya çıkarıldı. Uzmanların, üzerindeki imzanın 2016’da hayatını kaybeden Bowie’ye ait olduğunu söylediği resmin satışa sunulduğu açık artırma 24 Haziran’da sona erecek. Müzayede evi Cowley Abbott, dün itibariyle 38 bin 100 Kanada Doları’na (267 bin 268 lira) ulaşıldığını açıkladı.


Müzayede evinin başkanın Row Cowley, 1997 tarihli tablonun Machar belediyesinin çöplüğünün girişine yakın noktadaki, bağış yapılan bir merkezde, adı açıklanmayan bir kadın tarafından bulunduğunu belirterek, “İlk görüşte dikkat çekiyor” dedi.

Tablo, Bowie’nin ‘Dead Heads’ diye adlandırdığı 47 tablodan oluşan serinin bir parçası. Hepsinde ‘DHead’ ve yanında Roma rakamıyla kaçıncı olduğu yazıyor. Açık artırmaya çıkarılan tabloda ‘DHead XLVI’ yazıyor, yani serinin 46’ncı tablosu.

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