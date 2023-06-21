Borsadaki altı şirketten hisse geri alımı

Ekonomi yönetiminin belli olması sonrası pozitif seyreden ama bu haftaya düşüşle başlayan Borsa İstanbul’da altı şirket hisselerini geri aldı.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar, buna dair haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.

Seçimler sonrası borsa, haftaya yükselişle başlamış ama ilerleyen günlerde dengeye oturmuştu.

Borsa bu hafta düşüşle başladı. Bugün yükseliş olsa da kayıplar geri alınmış değil.

Investing’in aktardığına göre dün borsada altı şirket hisselerini geri aldı: