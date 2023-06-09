Borsadaki dört şirketten hisse geri alımı

Ekonomi yönetiminin belli olması sonrası pozitif seyreden Borsa İstanbul’da dört şirket hisselerini geri aldı.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar, buna dair haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.

Seçimler sonrası borsa, haftaya yükselişle başlamış ancak ilerleyen günlerde dengeye oturmuştu.

Piyasaların ‘sevdiği’ bir isim olan Mehmet Şimşek’in kabineye girmesiyle yükseliş sürüyor.

BIST-100 endeksinde geçen hafta 5 bin sınırı aşmıştı. İki gün önce de 5600 seviyesi aşıldı ve tarihi rekora yaklaşıldı. Borsa iki gündür 5560 seviyesinde gidip geliyor.

Uzmanlarsa tarihi zirvesine yaklaşan borsada yükselişin devam edeceği düşüncesinde.

Investing’in aktardığına göre dün borsada dört şirket hisselerini geri aldı: