Borsadaki 11 şirketten hisse geri alımı

14 Mayıs seçim sonrası düşüşe geçen Borsa İstanbul’da 11 şirket, hisse geri alımı yaptı.
Piyasalar mayısın ilk haftalarında seçimin ilk turda bitmesini fiyatlıyordu. Ancak ikinci tur ve belirsizlik, düşüşü getirdi.
Bazı şirketlerse haftanın son iş gününde düşüşe karşı hisse geri alımı yaptı.
Investing’in aktardığına göre hisse geri alımı yapan şirketler şöyle:
- Koza Altın (KOZAL)
- Kardemir Karabük (KRDMD)
- MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK)
- Eksun Gida Tarim (EKSUN)
- Pasifik Gayrimenkul (PSGYO)
- Akfen Gayrimenkul (AKFGY)
- Kontrolmatik Teknoloji (KONTR)
- Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık (LKMNH)
- Kervan Gıda (KRVGD)
- Sun Tekstil (SUNTK)
- Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)