Borsada yatırımcı sayısı arttı

Borsada yatırımcı sayısı yeniden artarak 8 milyon 488 bin 136 kişiye yükseldi.

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Borsa yatırımcı sayısı, önceki hafta yaşanan düşüşten sonra yeniden yükselmeye başladı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 5 Nisan’la sona eren haftada bir önceki haftaya göre 263 bin 11 kişi arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 225 bin 125 seviyesinden 8 milyon 488 bin 136’ya çıktı.

Aynı hafta pay senedi değeriyse, 12,52 trilyon TL’den 12,86 trilyon TL’ye yükseldi.