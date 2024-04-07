Borsada yatırımcı sayısı arttı

Borsada yatırımcı sayısı yeniden artarak 8 milyon 488 bin 136 kişiye yükseldi.
Borsa yatırımcı sayısı, önceki hafta yaşanan düşüşten sonra yeniden yükselmeye başladı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 5 Nisan’la sona eren haftada bir önceki haftaya göre 263 bin 11 kişi arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 225 bin 125 seviyesinden 8 milyon 488 bin 136’ya çıktı.
Aynı hafta pay senedi değeriyse, 12,52 trilyon TL’den 12,86 trilyon TL’ye yükseldi.