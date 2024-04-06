Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,21 değer kazanarak 9.618,83 puandan tamamladı.

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Endeks, hafta içinde en düşük 8.903,17, en yüksek 9.618,83 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 5,06 kazançla 8.783,14 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,68 azalışla 13.770,71 puan, Mali Endeksi yüzde 7,71 değer kazancıyla 10.638,65 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,41 azalışla 13.888,48 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,96 ile Akbank oldu. Akbank’ı yüzde 18,27 ile Türk Telekom, yüzde 17,76 ile Anadolu Sigorta izledi.

En çok değer kaybedenlerse yüzde 8,69 ile Europen Endüstri, yüzde 8,56 ile Mia Teknoloji ve 7,29 ile Sasa Polyester şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 564 milyar 490 milyon lirayla Koç Holding, 427 milyar 759 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 424 milyar 5 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.