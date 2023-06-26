Borsada geçen hafta 13 şirket hisse geri alımı yaptı

Ekonomi yönetiminin belli olması sonrası pozitif seyreden Borsa İstanbul’da geçen hafta 13 şirket hisselerini geri aldı.
Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı.
Uzmanlar, borsada da artık ekonomi yönetiminin adımlarının beklendiğini söylemişti. Şirketlerin geri alım hamleleriyse devam ediyor.
Investing verilerine göre geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler şunlar oldu:
- Inveo Yatırım
- Eksun Gıda
- Hacı Ömer Sabancı Holding
- Kervan Gıda Sanayi
- Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
- Logo Yazılım Sanayi
- MLP Sağlık Hizmetleri
- Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar
- Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım
- Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret
- Hacı Ömer Sabancı Holding
- Türkiye Sigorta
- Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.