Borsadaki üç şirketten hisse geri alımı

Ekonomi yönetiminin belli olması sonrası pozitif seyreden Borsa İstanbul’da üç şirket hisselerini geri aldı.
Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı.
Uzmanlar, borsada artık ekonomi yönetiminin adımlarının beklendiğini söylemişti. Şirketlerin geri alım hamleleriyse devam ediyor.
Investing’in aktardığına göre dün borsada üç şirket hisselerini geri aldı:
- MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
- Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.