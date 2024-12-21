Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,96 değer kaybederek 9.724,50 puandan tamamladı.

Fotoğraf: Pexels

Endeks, hafta içinde en düşük 9.699,85 ve en yüksek 10.157,77 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 3,38 düşerek 11.558,24 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,78 değer kaybıyla 9.436,59 puan, sanayi endeksi 3,79 azalışla 12.958,72 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,04 kayıpla 13.654,41 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen, yüzde 6,24’le Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu. Bunu yüzde 5,09’la Alfa Solar Enerji, yüzde 5,05’le Oba Makarnacılık izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler, yüzde 14,47’yle Agrotech Teknoloji, yüzde 14,09’la Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 11,22’yle Hektaş olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 526 milyar 680 milyon lirayla Garanti BBVA, 461 milyar 533 milyon lirayla Koç Holding ve 399 milyar 855 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.