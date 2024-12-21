Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta gram altın yüzde 1,14, avro yüzde 0,26 değer kaybederken dolar yüzde 0,69 değer kazandı.
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,14 azalışla 2 bin 959 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,12 değer kaybederek 20 bin 75 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,69 artışla 35,1900 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 0,26 azalışla 36,6510 lira oldu.
Geçen hafta 44,2520 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,16 değer kaybederek 44,1800 liraya düştü.
İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,59 artışla 39,3910 liradan alıcı buldu.