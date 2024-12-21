Bahadır Özgür: Borsadaki yatırım fonlarında 45 bin kişinin serveti 3 trilyon 135 milyar liraya çıktı

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Borsadaki yatırım fonlarında 45 bin kişinin serveti 3 trilyon 135 milyar liraya çıktı. Sadece 11 ayda servetlerini 3’e katladılar. Bu sırada milyonlarca insan da asgari ücrete 3 bin lira mı yoksa 5 bin lira mı zam yapılacağını kaygıyla bekliyor…

…2023’ün Aralık ayı itibariyle yatırım fonlarındaki toplam paranın yüzde 74’ü, yüzde 0,4’ün elindeydi. Onların serveti de 1 trilyon 320 milyar liraydı. Özetle 11 ayda bir avuç insan borsadaki fonlar sayesinde, paradan para kazanarak servetlerini tamı tamına 3 kat artırmış!

45 bin kişinin şu an, şu saatte fonlarda birikmiş servetinin ne anlama geldiğini bir kıyaslamayla gösterelim. Mesela; Türkiye’nin 2024 yılı bütçesi 11.8 trilyon lira. Yani bir avuç kişi koca ülkenin bütçesinin dörtte biri kadar paraya hükmediyor.

İşte AKP memlekete bunu yaptı. Mehmet Şimşek aldığımız nefese bile vergi koymaya girişirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sabır dileyip kürsülerden fetih nutukları atarken yüklü parası olanlar, servetlerini katlamaktan yoruluyor.

Bahadır Özgür’ün yazısı