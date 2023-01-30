Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok alınıp satılan hisseler

Haftalık bazda yüzde 10’dan fazla kaybeden Borsa İstanbul endekslerinde en çok para girişi ve çıkışı olan hisseler belli oldu.
Investing, 23-27 Ocak haftasında en çok para girişi ve çıkışı olan hisseleri derledi.
Buna göre en çok paranın girdiği hisseler şöyle:
- ASUZU: Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.
- SELEC: Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayii A.Ş.
- PGSUS: Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
- TUPRS: Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
En çok paranın çıktığı hisselerse şöyle:
- BIOEN: Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.
- GUBRF: Gübre Fabrikaları A.Ş.
- AKSA: Aksa Akrilik
- MGROS: Migros Ticaret A.Ş.
- KOZAA: Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmesi