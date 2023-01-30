Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok alınıp satılan hisseler

Haftalık bazda yüzde 10’dan fazla kaybeden Borsa İstanbul endekslerinde en çok para girişi ve çıkışı olan hisseler belli oldu.

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Investing, 23-27 Ocak haftasında en çok para girişi ve çıkışı olan hisseleri derledi.

Buna göre en çok paranın girdiği hisseler şöyle:

ASUZU: Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.

SELEC: Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayii A.Ş.

PGSUS: Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.

TUPRS: Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

En çok paranın çıktığı hisselerse şöyle: