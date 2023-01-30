Diken

Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok alınıp satılan hisseler

Haftalık bazda yüzde 10’dan fazla kaybeden Borsa İstanbul endekslerinde en çok para girişi ve çıkışı olan hisseler belli oldu.

Fotoğraf: AA

Investing, 23-27 Ocak haftasında en çok para girişi ve çıkışı olan hisseleri derledi.


Buna göre en çok paranın girdiği hisseler şöyle:

  • ASUZU: Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.
  • SELEC: Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayii A.Ş.
  • PGSUS: Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
  • TUPRS: Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

En çok paranın çıktığı hisselerse şöyle:

  • BIOEN: Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.
  • GUBRF: Gübre Fabrikaları A.Ş.
  • AKSA: Aksa Akrilik
  • MGROS: Migros Ticaret A.Ş.
  • KOZAA: Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmesi

SON HABERLER