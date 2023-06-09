Borsa İstanbul’da bugün en çok kazandıran hisseler

Ekonomi yönetiminin belli olması sonrası pozitif seyreden Borsa İstanbul bu görünümünü koruyor.

Fotoğraf: AA

Investing.com’un aktardığına göre son saate girildiğinde en çok kazandıran hisseler şöyle:

ADEL

INGRM

YAPRK

PNLSN

OSMEN

EGEPO

EGPRO

En çok düşen hisseler ise şöyle:

DOGUB

ETILR

IMASM

ENSRI

CWENE

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok talep görenler ERBOS, PSGYO, TTKOM, MAVI ve SELEC olarak sıralandı. BIST 100’de en çok düşenler ise ALFAS, TMSN, KLRHO, TTRAK ve GESAN oldu.