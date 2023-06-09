Borsa İstanbul’da bugün en çok kazandıran hisseler

Ekonomi yönetiminin belli olması sonrası pozitif seyreden Borsa İstanbul bu görünümünü koruyor.
Investing.com’un aktardığına göre son saate girildiğinde en çok kazandıran hisseler şöyle:
- ADEL
- INGRM
- YAPRK
- PNLSN
- OSMEN
- EGEPO
- EGPRO
En çok düşen hisseler ise şöyle:
- DOGUB
- ETILR
- IMASM
- ENSRI
- CWENE
BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok talep görenler ERBOS, PSGYO, TTKOM, MAVI ve SELEC olarak sıralandı. BIST 100’de en çok düşenler ise ALFAS, TMSN, KLRHO, TTRAK ve GESAN oldu.