Borsa İstanbul’da 14 şirket üstündeki tedbir kaldırıldı

Borsa İstanbul endekslerinde işlem göre 14 şirketin hissesine uygulanan tedbir bugün kaldırıldı.

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Investing’in aktardığına göre tedbiri kaldırılan hisseler şöyle:

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO)

SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL)

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX)

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN)

Pera Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEGYO)

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS (PSGYO)

Alcatel Lucent Teletaş Telekomunikasyon A.Ş. (ALCTL)

Margun Enerji Uretim Sanayi ve Ticaret AS (MAGEN)

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT)

Tera Yatırım Menkul Değerler AS (TERA)

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL)

Birikim Varlık Yönetim AS (BRKVY)

Altın Yunus Çesme Turistik Tesisler A.Ş. (AYCES)

Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO)

Son ayların gözdesi olan halka arzlardaysa tedbirler sürüyor. Geçen hafta başında Söke Un ve EYG GYO’dan sonra çarşamba günü Oncosem’e tedbir gelmişti. Cuma da Astor Enerji ve SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri’nin hisselerine tedbir getirildi.