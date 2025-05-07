Borsa güne nasıl başladı – 7 Mayıs 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.136,54 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,25 değer kazanarak 9.134,68 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.136,54 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.136,54 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,25 değer kazanarak 9.134,68 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.136,54 puandan başladı.
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, “Biz devletin televizyonu olarak, cumhurbaşkanımızın her türlü konuşmasını, faaliyetini, projesini dakika dakika veririz” dedi.
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Alınacak tedbirler ve tüm beklentilerin yönetimi, temmuz toplantısında tekrar faiz indirimini konuşacak bir noktaya gelinmesini sağlamalı” dedi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.136,54 puandan başladı.
Anton Çehov’un ‘Vişne Bahçesi’ eseri, ilk konuklarını 1895’te ağırlayan Beyoğlu’ndaki Pera Palas Hotel’de 31 Mayıs’ta Rusça sahnelenecek.
Bir cinsel istismar vakasında ‘yalancı şahitlik’ ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki’nin bir hayır kurumuna 26 bin avro (1 milyon 142 bin lira) ödemesi emredildi.