Borsa güne nasıl başladı – 6 Mayıs 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.109,68 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,60 değer kaybederek 9.112,19 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.109,68 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.109,68 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,60 değer kaybederek 9.112,19 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.109,68 puandan başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.109,68 puandan başladı.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde ‘Nemrut’un develeri’ olarak bilinen kaya blokları korumaya alınıyor.
Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) Sivas’taki Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin ihale kararları onaylandı.
Ukrayna’nın ikinci kez Moskova’yı hedef alan İHA saldırıları nedeniyle Rusya dört havalimanında uçuşları durdurdu.
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 4.167,88 liradan işlem görüyor.