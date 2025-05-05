Borsa güne nasıl başladı – 5 Mayıs 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,55 yükselişle 9.217,78 puandan başladı.
Cuma alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,98 değer kazanarak 9.167,58 puandan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul, ‘T+1’ takas döngüsüne geçişin uygulanabilirliği için değerlendirme süreci başlattığını duyurdu.
‘T1’ bir işlem gününde yapılan alım veya satım ve takas işlemlerinin ertesi iş gününde tamamlanması anlamına geliyor. ‘T+1’, takas işleminin bir sonraki gün hesaba tanımlanacağını gösteriyor.
Borsa güne 9.217,78 puandan başladı.