Borsa güne nasıl başladı? – 3 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,29 yükselişle 9.990,42 puandan başladı.
Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,91 değer kazanarak 9.961,34 puandan tamamladı.
Borsa güne 9.990,42 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,29 yükselişle 9.990,42 puandan başladı.
Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,91 değer kazanarak 9.961,34 puandan tamamladı.
Borsa güne 9.990,42 puandan başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,06 düşüşle 10.079,29 puandan başladı.
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Kent Lokantası ziyaretine ilişkin “Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim” dedi.
Süper Lig’in 17’inci haftasında Kayserispor-Galatasaray maçında çıkan olaylara karışan 10 taraftar gözaltına alındı.
Bir gram altın şu an (saat 9:17) 3.005,587 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 35,3359 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 36,7912 seviyesinden güne başladı.