Diken

Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 3 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,29 yükselişle 9.990,42 puandan başladı.

Fotoğraf: AA

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,91 değer kazanarak 9.961,34 puandan tamamladı.


Borsa güne 9.990,42 puandan başladı.

SON HABERLER