Borsa güne nasıl başladı – 29 Nisan 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 düşüşle 9.272,47 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,33 değer kaybederek 9.306,96 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.272,47 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 düşüşle 9.272,47 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,33 değer kaybederek 9.306,96 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.272,47 puandan başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 düşüşle 9.272,47 puandan başladı.
Beklenen depremin etkileyeceği İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ’da yeni şehir hastaneleri yapılırken güvenli olmayan binalarda hizmet veren aile sağlığı merkezleri (ASM) kaderine terk ediliyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları iddia edilen 76 kişi gözaltına alındı.
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.096,02 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,4485 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 43,8516 seviyesinden güne başladı.