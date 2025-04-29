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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı – 29 Nisan 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 düşüşle 9.272,47 puandan başladı.

Fotoğraf: Canva

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,33 değer kaybederek 9.306,96 puandan tamamlamıştı.


Borsa güne 9.272,47 puandan başladı.

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