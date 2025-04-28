Borsa güne nasıl başladı – 28 Nisan 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,26 yükselişle 9.457,25 puandan başladı.
Cuma satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,61 değer kaybederek 9.432,55 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.457,25 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,26 yükselişle 9.457,25 puandan başladı.
Cuma satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,61 değer kaybederek 9.432,55 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.457,25 puandan başladı.
Kuzey Ege’de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Çanakkale’de bazı feribot seferleri iptal edildi.
Kuzey Kore Merkez Askeri Komisyonu, savaşmak üzere Rusya’ya asker gönderdiğini ilk kez doğruladı.
Florence Nightingale Hastanesi, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ‘hayati tehlikesinin artarak devam ettiğini’ duyurdu.
NASA, saatte 177 bin kilometreden daha hızlı ilerleyen, yıkıcı olabilecek bir ‘zombi yıldız’ı takip ediyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,26 yükselişle 9.457,25 puandan başladı.